Рязанская полиция прокомментировала инцидент с водителем, доставшим травматический пистолет

Полиция прокомментировала инцидент с водителем, который чуть не сбил рязанку, а после достал травматическое оружие. Заявление от женщины поступило в отделение полиции по Московскому району.

Полиция прокомментировала инцидент с водителем, который чуть не сбил рязанку на пешеходном переходе, а после достал травматическое оружие. Заявление от женщины поступило в отделение полиции по Московскому району, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель продемонстрировал, по словам женщины, предмет, похожий на травматический пистолет, но не угрожал, уточнили в пресс-службе.

Проводится проверка.

Устанавливаются очевидцы.