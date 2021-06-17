Троллейбусный маршрут №2 в Рязани могут восстановить к 1 июля 2021 года

Начальник управления транспорта мэрии Вениамин Синяков пообещал возвратить на маршрут «двойку» через две недели, к 1 июля 2021 года.

В четверг, 17 июня, на заседании комитета рязгордумы по ЖКХ обсуждался вопрос транспортного обслуживания посетителей вокзала Рязань-1 и жителей прилегающих домов.

Начальник управления транспорта мэрии Вениамин Синяков рассказал о том, что отмененный троллейбусный маршрут №2 может вернуться на линию уже в августе. На просьбу депутатов ускорить этот процесс, чиновник пообещал возвратить «двойку» через две недели, к 1 июля 2021 года.

Напомним, что в связи с ремонтными работами на перекрестке Касимовского Шоссе и улицы Советской армии временно приостановлено обслуживание троллейбусных маршрутов № 3, 13 и 15.