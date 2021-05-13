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В Песочне на месяц ограничат движение троллейбусов
Причина — перенос троллейбусной контактной сети на новые опоры. На время проведения работ движение троллейбусов №№3,8,13,15 приостановят.

В Песочне на месяц ограничат движение троллейбусов. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С субботы, 15 мая, до середины июня на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской армии будут переносить троллейбусную контактную сеть на новые опоры. На время проведения работ движение троллейбусов №№3,8,13,15 приостановят.

Для обеспечения провозных возможностей перевозчики маршрутов №№32, 33, 34, 46, 47, 53, 65, 66, 73, 77, 85, 96, 98, 99 должны выпустить на дороги максимальное количество машин.

Также будет увеличено количество автобусов на маршруте №6 до восьми единиц, №16 — до шести единиц, №17 — до 30 единиц, №16 — до шести единиц.