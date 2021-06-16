В полиции прокомментировали попытку убийства собаки на рязанской улице

Пресс-служба ведомства сообщила, что в среду, 16 июня, в 18:00 в полицию поступило обращение граждан по данному факту.

В полиции прокомментировали попытку убийства собаки на рязанской улице. Пресс-служба ведомства сообщила, что в среду, 16 июня, в 18:00 в полицию поступило обращение граждан по данному факту.

На месте работают сотрудники полиции, уточняются обстоятельства произошедшего. Были опрошены свидетели. Проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на улице Великанова рядом с детским садом мужчина пытался зарезать собаку кухонным ножом.