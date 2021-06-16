Рязанец пытался зарезать собаку кухонным ножом
У животного повреждено горло, его отвезли в ветклинику. Сообщается, что собаку готовят к переливанию крови.
Рязанец пытался зарезать собаку кухонным ножом. Об этом сообщили зоозащитники в
Инцидент произошел в среду, 16 июня, на улице Великанова рядом с детским садом. Мужчина пытался зарезать собаку, которая была в ошейнике и с поводком. Когда на визги подбежала девушка, рязанец бросил нож и сбежал. Очевидцы вызвали полицию и планируют написать заявление.
У животного повреждено горло, его отвезли в ветклинику. Сообщается, что собаку готовят к переливанию крови.
Оказать помощь и узнать подробности можно в
Позже в полиции прокомментировали инцидент.
Фото соцсети.