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Рязанец пытался зарезать собаку кухонным ножом
У животного повреждено горло, его отвезли в ветклинику. Сообщается, что собаку готовят к переливанию крови.

Рязанец пытался зарезать собаку кухонным ножом. Об этом сообщили зоозащитники в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 16 июня, на улице Великанова рядом с детским садом. Мужчина пытался зарезать собаку, которая была в ошейнике и с поводком. Когда на визги подбежала девушка, рязанец бросил нож и сбежал. Очевидцы вызвали полицию и планируют написать заявление.

У животного повреждено горло, его отвезли в ветклинику. Сообщается, что собаку готовят к переливанию крови.

Оказать помощь и узнать подробности можно в группе организации «ВКонтакте».

Позже в полиции прокомментировали инцидент.

Фото соцсети.