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Рязанскую область посетила делегация олимпийских чемпионов
Спортсмены посетили Рязанскую область в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России».

Спортсмены посетили Рязанскую область в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России». Цель программы — содействие реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», нацпроекта «Демография», развитие массового детского спорта, продвижение активного и здорового образа жизни, а также популяризация физической культуры и спорта среди молодежи.

В составе делегации были президент Российского союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Галина Горохова; олимпийская чемпионка по плаванию, рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта СССР Марина Кошевая; олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Лилия Нурутдинова; двукратный серебряный призер олимпийских игр по плаванию, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Мазанов.

В «Академии единоборств» гости встретились со спортсменами и тренерами государственных спортивных школ Рязани. В рамках встречи олимпийцы рассказали, как пришли в спорт, о своем опыте, о успехах и неудачах, стремлении к победе и ощущениях — как это стать олимпийским чемпионом.

Также в рамках встречи прошло награждение спортсменов и тренеров грамотами Российского союза спортсменов за весомый личный вклад в развитие детского спорта, за достижение высоких спортивных результатов.

Встреча закончилась общей фотографией и автограф-сессией с олимпийцами.