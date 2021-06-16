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Людмилу Сорокину отпустили из следственного комитета
В среду, 16 июня, Людмила Сорокина ответила на звонок журналиста РЗН. инфо, но все вопросы переадресовала в министерство.

По неофициальной информации, главврача ОКБ имени Семашко Людмилу Сорокину отпустили из следственного комитета. В среду, 16 июня, она ответила на звонок журналиста РЗН. инфо, но не опровергла эту информацию и не подтвердила.

Корреспондент поинтересовалась статусом главврача: она задержана или следователи ее отпустили. Людмила Сорокина ответила, что не может говорить на эти темы и переадресовала звонок в министерство.

То, что главврачу разрешено пользоваться мобильной связью косвенно подтверждает сообщения, появившиеся в соцсетях, что Людмилу Сорокину следователи отпустили. Однако никак не проясняет факт ее статуса. Является она подозреваемой, проходит свидетелем или 15 июня, во вторник, следователи ее опрашивали.

Следственный комитет по Рязанской области пока никак не комментирует ситуацию.

Напомним, главврача ОКБ имени Семашко Людмилу Сорокину задержали на рабочем месте во вторник, 15 июня. В соцсетях создали петицию с требованием прекратить ее преследование.

Пожар в больнице произошел в ночь на среду, 9 июня. Загорелась медтехника в одной из палат на первом этаже реанимационного отделения. Погибли трое пациентов, еще одна 61-летняя пациентка скончалась в понедельник, 14 июня. Источники в центральном аппарате Следственного комитета сообщили прессе, что по предварительным данным, аппараты ИВЛ в пожаре не виноваты. Возможно, первой загорелась функциональная кровать с электрическим приводом.