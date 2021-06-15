В Рязани создали петицию с требованием прекратить преследование главврача больницы Семашко

Авторы петиции отмечают, что арест Людмилы Сорокиной несправедлив. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

В Рязани создали петицию с требованием прекратить преследование главврача больницы имени Семашко Людмилы Сорокиной. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Ранее стало известно, что главврача задержали на рабочем месте.

Авторы петиции отмечают, что арест Людмилы Сорокиной несправедлив.

«Мы считаем, что следствие должно как минимум оставить Сорокину под подпиской о невыезде или отстранить от работы пока идет разбирательство», — считают авторы поста.

При этом главврача больницы считают «строгим, но требовательным руководителем».

«Все прекрасно знали, что статистика смертей от ковида в Семашко в разы меньше, чем в других больницах города и это не игры статистики или „везение“, а четкая организация труда и умение Сорокиной подобрать команду профессионалов», — говорится в посте.