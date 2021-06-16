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Владельцы затопленных у рязанского магазина «Драйвер» машин подадут коллективный иск в суд
Пострадавшие решают вопросы со страховой компанией, а также вместе с другими собственниками собираются подать коллективный иск в суд.

Хозяева затопленных у магазина «Драйвер» на Касимовском шоссе машин собираются подать коллективный иск в суд. Об этом рассказала одна из пострадавших Наталья Петрухина.

По словам Натальи, во время потопа вечером 12 июня она с семьей находилась в гостях в Московской области. Накануне перед отъездом ее муж припарковал автомобиль около входа в магазин «Драйвер». О том, что случилось, супруги узнали в 20:30 от соседки, которая прислала видео с затопленной площадкой и плавающими машинами.

«Мы сидели в 200 км от дома и наблюдали за происходящим по телефону, плача от безысходности. Позже я попросила в группе „ВКонтакте“ нашего дома посмотреть, что с нашей машиной, так как на видео было видно, что она плавает с аварийкой и с открытым багажником. Ночью один из соседей прислал видео автомобиля, у которого в открытом багажнике было очень много воды», — пожаловалась Наталья. Утром семья поехала в Рязань.

На парковке супруги обнаружили открытую машину, весь салон которой был перепачкан грязью. Остальные автомобили к этому времени уже эвакуировали. «Когда мой муж увидел одинокую машину, стоящую на парковке в океане земли и ила, даже страшно передать, что он ощутил. Боль, гнев, безысходность и беспомощность. Машина была открыта, багажник в воде, в салоне земля, камни, бычки от сигарет. Вся панель управления, документы, личные вещи — все в этой грязи», — ужасается Наталья.

Супруги вызвали полицию, затем эвакуатор, который отвез машину на стоянку. Сейчас пострадавшие решают вопросы со страховой компанией, а также вместе с другими собственниками собираются подать коллективный иск в суд. Ранее РЗН. инфо публиковал фотографии из уничтоженного стихией «Драйвера». Управляющий Максим Пушков открыл сбор средств на восстановление автомагазина.