Видео: рязанец избил мужчину в калининградском магазине

Выяснилось, что конфликт произошел, когда покупатель оставил велосипед возле камер хранения и отказался его переставлять. Охранник начал переставлять транспортное средство на улицу на парковку. Велосипедист напал на 48-летнего мужчину и избил его в торговом зале, после чего скрылся.

Рязанец избил мужчину в магазине в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

Нападение произошло 10 июня. Мужчина избил сотрудника магазина в торговом зале. Пострадавшего госпитализировали с переломом челюсти. Участковые организовали проверку.

Выяснилось, что конфликт произошел, когда покупатель оставил велосипед возле камер хранения и отказался его переставлять. Охранник начал переставлять транспортное средство на улицу на парковку. Велосипедист напал на 48-летнего мужчину и избил его в торговом зале, после чего скрылся.

Оказалось, что нападавший зарегистрирован в Рязани. В отношении него возбудили уголовное дело по части и 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».