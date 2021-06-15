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В Рязань на межрегиональный «культурный» форум приехали представители 76 регионов
Во вторник, 15 июня, в областной библиотеке имени Горького прошел межрегиональный форум по вопросам развития культуры сельских территорий. Инициатором встречи стал глава региона Николай Любимов, выдвинувший эту идею в марте 2021 года на заседании комиссии Госсовета.

Во вторник, 15 июня, в областной библиотеке имени Горького прошел межрегиональный форум по вопросам развития культуры сельских территорий. Инициатором встречи стал глава региона Николай Любимов, выдвинувший эту идею в марте 2021 года на заседании комиссии Госсовета. «В рамках национального проекта „Культура“ в Рязанской области к 2025 году построят пять домов культуры, отремонтируют 58 клубов, создадут не менее 8 библиотек нового типа» , — сообщил, приветствуя участников форума от имени губернатора, зампред регионального правительства Роман Петряев.

Также планируется привести в порядок четыре музея и шесть детских школ искусств, две из них пообещали «капитально отремонтировать уже в ближайшее время». Как отметила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, в ближайшие три года на финансирование сельских учреждений культуры из федерального бюджета выделят 24 миллиарда рублей. Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал о том, что 15 июня начался прием заявок на получение грантов от президентского фонда культурных инициатив.

По итогам конкурса отметят более тысячи наиболее креативных команд страны. Всего в форуме приняли участие представители 76 субъектов федерации, которые поделились опытом подготовки кадров, развития социальной инфраструктуры и лучшими региональными практиками по поддержке учреждений культуры.