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Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показал последствия потопа
Корреспондент РЗН. инфо встретился с директором уничтоженного потопом магазина автозапчастей «Драйвер» на Касимовском шоссе. Управляющий показал, во что стихия превратила торговый зал, служебные помещения и прилегающую территорию.

Корреспондент РЗН. инфо встретился с директором уничтоженного потопом магазина автозапчастей «Драйвер» на Касимовском шоссе. Управляющий показал, во что стихия превратила торговый зал, служебные помещения и прилегающую территорию. Владелец автомагазина даже не берется подсчитать ущерб от стихийного бедствия. Поток воды вынес центральную и служебную двери, смыл дорогие запчасти, погнул и повалил стеллажи.

Не подлежит восстановлению электроника — компьютеры, кассовые терминалы и фискальные аппараты. Все, что не было унесено и переломано водой, покрыто слоем липкой грязи. Ситуацию осложняет отсутствие у автомагазина страховки. Подробности последствий читайте в разделе «Публикации».