В Нижегородской области Lexus рухнул с моста на железную дорогу
В Выксе Нижегородской области в воскресенье, 13 июня, внедорожник с людьми упал с моста на рельсы. По предварительным данным, в Lexus находились двое мужчин и девушка.
В Выксе Нижегородской области в воскресенье, 13 июня, внедорожник с людьми упал с моста на рельсы. Об этом сообщает
По предварительным данным, в Lexus находились двое мужчин и девушка. В результате аварии всех троих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ЦРБ.
Девушка от полученных травм скончалась, за жизнь других пострадавших борются врачи.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.