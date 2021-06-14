В Нижегородской области Lexus рухнул с моста на железную дорогу

В Выксе Нижегородской области в воскресенье, 13 июня, внедорожник с людьми упал с моста на рельсы. По предварительным данным, в Lexus находились двое мужчин и девушка.

В Выксе Нижегородской области в воскресенье, 13 июня, внедорожник с людьми упал с моста на рельсы. Об этом сообщает «ТаракаНН».

По предварительным данным, в Lexus находились двое мужчин и девушка. В результате аварии всех троих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ЦРБ.

Девушка от полученных травм скончалась, за жизнь других пострадавших борются врачи.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.