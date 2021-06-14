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Рязанцы стали массово фотографироваться в «Ковровом переулке»
Рязанцы стали часто публиковать в своих соцсетях фотографии из проезда между двумя домами на улице Лесопарковой. Это место устлано старыми коврами и в народе получило название «Ковровый переулок».

Рязанцы стали часто публиковать в своих социальных сетях фотографии из проезда между двумя домами на улице Лесопарковой. Это место устлано старыми коврами. Деревянные стены домов по бокам добавляют антураж.

Место стали называть «Ковровым переулком». У жителей существует версия, что когда на дороге было грязно и скользко, для удобства пожилых людей по пути в магазин на землю постелили все, что когда-то раньше лежало на полу.