В Рязани ликвидируют последствия ливня

В Рязани устраняют последствия обильного ливня, который прошел в субботу, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Рязани устраняют последствия обильного ливня, который прошел в субботу, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По обращениям жителей работы ведут на Куйбышевском шоссе под путепроводом, на улицах Рязанской, Халтурина, Интернациональной, Промышленной.

Усилен состав дежурной службы с дополнительным выездом спецмашины по откачке воды, в частности на Халтурина и Татарской.

Напомним, в субботу, 12 июня, в Рязани начался сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публикуют фото в соцсетях.

На Касимовском шоссе поток воды проломил двери автомагазина.

В Кораблине прошел град размером с орех.