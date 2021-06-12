Рязанский симфонический оркестр исполнил оперу «Жизнь за царя» под проливным дождем

Губернаторский симфонический оркестр исполнил оперу «Жизнь за царя» под проливным дождем. Концерт прошел на летней сцене Рязанского кремля в рамках открытия IX фестиваля искусств «Кремлевские вечера» в субботу, 12 июня.

Губернаторский симфонический оркестр исполнил оперу «Жизнь за царя» под проливным дождем. Концерт прошел на летней сцене Рязанского кремля в рамках открытия IX фестиваля искусств «Кремлевские вечера» в субботу, 12 июня.

Также в выступлении приняли участие артисты Рязанского камерного хора и солисты московских музыкальных театров. Открыл фестиваль заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. Он отметил, что опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» впервые исполняется «на Рязанской земле».

«Эта опера связана с историей нашей Родины. В самое трудное время, в XVII веке, когда государство находилось на грани коллапса, простой русский мужик ценой своей жизни спас будущего царя. Сейчас, конечно, не такое время, но вопросы, связанные с патриотизмом, воспитанием самоидентичности, забывать нельзя», — подчеркнул Петряев.

Несмотря на проливной дождь, гром и молнии, послушать оперу пришли более 150 жителей и гостей города.

«Этот формат очень востребован, популярен у рязанцев. Рязанский зритель — очень теплый зритель, это отмечают все коллективы, которые приезжают к нам в Рязанскую область», — сказал зампред правительства.

Добавим, программа фестиваля «Кремлевские вечера» рассчитана на три дня. В ней примут участие коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, Казахстана. 13 июня в 15:00 этнографический коллектив Тульской областной филармонии исполнит «Троицыны песни».

Вечером в 19:00 Государственный роговой оркестр под руководством С. Поляничко (Санкт-Петербург) даст концерт роговой музыки, звучавшей в XVIII веке при императорском дворе. 14 июня в 15:00 пройдет концерт-спектакль «Золотой петушок» по сказке А. Пушкина с песочной анимацией (постановка лауреата Премии Москвы, Российской национальной музыкальной премии «Овация» П. Татарицкого).

В 19:00 состоится гала-концерт с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра, заслуженного артиста Республики Карелия В. Косарева (баритон) и лауреата международных конкурсов А. Бутурлина (сопрано). Организаторы сообщают, что в случае плохой погоды концерты могут быть перенесены в зал областной филармонии.