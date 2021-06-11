Рязанские власти объяснили, почему на баннере в Москве нет ошибки

Замминистра культуры Ольга Голева пояснила, что в тексте используется игра слов.

Рязанские власти объяснили, почему на баннере в Москве нет ошибки. Замминистра культуры Ольга Голева пояснила, что в тексте используется игра слов.

«Речь идет о том, что Рязань близка не только по расстоянию, но и по духу. Здесь не наречие, а предлог с существительным», — отметила Голева.

Напомним, ранее в Москве засняли рязанский баннер, на котором написано: «Спокойствие найдется по близости».