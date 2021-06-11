У второй медсестры на пожаре в больнице имени Семашко рука сгорела до кости

«Внутри помещения, где произошло, камер ведь не стояло. Трудно сказать, чем она занималась, грамотно или нет. Вторая медсестра, в принципе, действовала правильно. Единственное, что когда она схватила огнетушитель, у нее сгорела рука до кости», — рассказали о произошедшем.

У второй медсестры, пострадавшей на пожаре в больнице имени Семашко, сгорела рука до кости. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что действия одной из медсестер оценят позже, когда ей станет лучше.

«Внутри помещения, где произошло, камер ведь не стояло. Трудно сказать, чем она занималась, грамотно или нет. Вторая медсестра, в принципе, действовала правильно. Единственное, что когда она схватила огнетушитель, у нее сгорела рука до кости», — отметил он.

По его словам, девушка пыталась сгоревшей рукой выдернуть чеку на огнетушителе.

«Окажись любой из нас в такой ситуации, непонятно бы как поступили, легко говорить, сидя на диване», — добавил собеседник. Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.