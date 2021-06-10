Кинотеатр «Родина» планируют передать Рязанской области

Об этом стало известно в четверг, 10 июня, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы.

Кинотеатр «Родина» из муниципальной собственности могут передать Рязанской области. Об этом стало известно в четверг, 10 июня, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы.

На заседании депутаты поддержали передачу здания.

Напомним, что в кинотеатре «Родина» на безвозмездной основе располагается военно-патриотический центр.

Окончательное решение примут на заседании гордумы.