В бывшем кинотеатре «Родина» появится центр военной подготовки

В здании бышего кинотеатра «Родина» будет располагаться центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов во время селекторного совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

В здании бышего кинотеатра «Родина» будет располагаться центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов во время селекторного совещания с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает ТКР.

По словам губернатора, здание в прошлом году забрали в областную собственность. Центр военной подготовки планируется открыть уже в следующем году.

В этом году центр «Авангард» откроется на базе лагеря «Лучезарный» под Рязанью. Любимов сообщил, что сейчас идет комплектование необходимыми кадрами и персоналом, ведется оформление документации по производственным объектам, сетям, коммуникациям.

Сергей Шойгу подчеркнул, что существует огромная востребованность в таких учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи как «Авангард». Он отметил, что первый такой комплекс создан Москвой и Московской областью, в нем могут обучаться в течение года порядка 36 тысяч человек.

Центры «Авангард» открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина. В этих центрах молодые люди могут пройти цикл военной подготовки за несколько дней.

Предложение передать Центру гражданского и военно-патриотического воспитания здание кинотеатра высказывалось еще осенью 2020 года.