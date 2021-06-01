Роспотребнадзор назвал основных загрязнителей воздуха регионе. Список предприятий опубликовали в докладе ведомства «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения по Рязанской области в 2020 году». «Основными загрязнителями воздушного бассейна Рязанской области являются АО „Рязанская нефтеперерабатывающая компания“, предприятия топливноэнергетического комплекса: ОАО „Рязанская ГРЭС“, ГРЭС-24, Ново-Рязанская ТЭЦ, филиал ОАО „ТГК-4″ Рязанская региональная генерация“, предприятия по производству строительных материалов: ООО „Серебрянский цементный завод“, ООО „Михайловский цементный завод“, предприятия Корпорации „Технониколь“», — говорится в документе. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора отметили, что в Рязани ухудшается качество атмосферного воздуха. В 2020 году в областном центре исследовали 8834 пробы воздуха, из которых 30 оказались с превышением предельно допустимых концентраций (0,34%). За год доля проб с «превышениями» выросла в два раза.
Роспотребнадзор назвал основных загрязнителей воздуха в Рязанской области
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в Рязани ухудшается качество атмосферного воздуха. В 2020 году в областном центре исследовали 8834 пробы воздуха, из которых 30 оказались с превышением предельно допустимых концентраций (0,34%). За год доля проб с «превышениями» выросла в два раза.