Роспотребнадзор назвал основных загрязнителей воздуха в Рязанской области

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в Рязани ухудшается качество атмосферного воздуха. В 2020 году в областном центре исследовали 8834 пробы воздуха, из которых 30 оказались с превышением предельно допустимых концентраций (0,34%). За год доля проб с «превышениями» выросла в два раза.