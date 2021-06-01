Рязанцам представили книгу про обнинского ученого кота

Во вторник, 1 июня, в библиотеке имени Горького открылась выставка, приуроченная ко Дню защиты детей. На мероприятие приехали авторы книг, которые уже вышли в свет или которым предстоит это сделать.

Во вторник, 1 июня, в библиотеке имени Горького открылась выставка, приуроченная ко Дню защиты детей. На мероприятие приехали авторы книг, которые уже вышли в свет или которым предстоит это сделать.

Одна из таких работ — детская книга-гид по городу Обнинску. Это сборник юмористических стихотворений Елены Зуевой для дошколят и детей начальной школы. Юные читатели узнают о приключениях сестренок Дуни и Лены, которые встретились с ученым котом — символом наукограда — и вместе с ним побывали в самых интересных местах Обнинска. Среди них — Белкинский парк, музей истории города, дом культуры ФЭИ и другие достопримечательности. Каждое из этих приключений проиллюстрировано яркими картинками, которые создала рязанская художница Екатерина Гончарова. Ее работы и представлены, среди прочих, на выставке.

Девушка также показала иллюстрации, выполненные в технике акварели. Иногда Екатерина Гончарова использует и смешанную технику. Например, в иллюстрациях к книге о маленьком котенке, чтобы передать пушистость персонажей, иллюстратор дополняла многослойную акварель цветными карандашами. Наравне с детальной проработкой передних планов рязанская художница любит использовать технику акварели «по-сырому» — она идеально подходит для мягких дальних планов. Также посетители увидят примеры иллюстраций для детского журнала «Почемучка», где девушка несколько лет проработала художником и редактором.

Все участники выставки заинтересовались работами художницы. В частности, им понравилась книга-гид, и они с удовольствием посетят Обнинск, чтобы вживую увидеть ученого кота, проиллюстрированного Екатериной Гончаровой.