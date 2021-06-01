Работников рязанской больницы пообещали лишить зарплаты, если те не сделают прививку

Сотрудникам Новомичуринской МРБ дается время с 27 мая по 14 июня для иммунизации от COVID-19. Привиться должны все, у кого нет медотводов и противопоказаний.

В Новомичуринской МРБ выпустили приказ, что сотрудники больницы должны до середины июня привиться от коронавируса. Документ подписан главным врачом Натальей Черницыной.

В приказе говорится, что сотрудникам Новомичуринской МРБ дается время с 27 мая по 14 июня для иммунизации от COVID-19. Привиться должны все, у кого нет медотводов и противопоказаний. В документе сказано, что отказавшихся от иммунизации отстранят от исполнения должностных обязанностей без сохранения зарплаты.

«В тексте приказа Черницына ссылается на несколько законов, но эти нормативно-правовые акты не содержат требований к вакцинации не только в обязательном порядке, а даже в рекомендательном. Также как и статья 76, 214 Трудового Кодекса РФ не содержит оснований для отстранения работника от должностных обязанностей в связи с отказом от иммунизации», — рассказали сотрудники больницы, не согласившиеся с приказом.

Медработники утверждают, что на территории Российской Федерации не введена обязательная вакцинация граждан, независимо от их мест работы и сферы деятельности.

«Вакцинирование носит добровольный характер, а в данном случае сотрудников вынуждают сделать прививку. Считаем, что необходимо провести проверку на предмет законности подобных действий», — заключила рязанка. Корреспондент РЗН. инфо направил запрос в рязанский минздрав для разъяснения ситуации.