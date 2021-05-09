В Рязань прибыла новая партия подержанных автобусов из столицы
В Рязань передали очередную партию б/у автобусов из Москвы. Об этом сообщается в группе Общественного совета при управлении транспорта.
В Рязань передали очередную партию б/у автобусов из Москвы. Об этом
«Это новая партия переданных из ГУП „Мосгортранс“ б/у автобусов. Прошлая была передана 29 апреля. Автобусы в удовлетворительном состоянии, и после некоторых технических моментов они будут выпущены на линию», — прокомментировали пост в группе.