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Россиянам рассказали о полезных блюдах вместо шашлыка
Шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов посоветовал заменить мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов посоветовал заменить мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По словам повара, мясо дает чувство сытости, но организм переваривает его тяжело. Лучше приготовить на углях рыбу, овощи или грибы. Этих продуктов можно съесть больше и чувствовать при этом себя намного лучше. Грибы, в свою очередь, долго перевариваются, это дает долгое ощущение сытости.

Павлов уверен, что главное в приготовленных на природе блюдах — это особый аромат, именно из-за вкуса костра обычные продукты могут стать украшением стола и быть приятнее, чем на сковороде.

Повар рассказал о способе приготовить десерт на костре.

«Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле», — пояснил он.

Павлов добавил, что в качестве десерта можно просто обжарить маршмеллоу на углях.