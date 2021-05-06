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Рязанские спасатели напомнили, чем опасен укус клеща
Клещ способен переносить болезни, поражающие центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, опрно-двигательный аппарат. Речь идет о клещевом энцефалите и клещевом боррелиозе

Спасатели напомнили, что в Рязанской области проснулись клещи. Укус насекомого может быть опасен.

Клещ способен переносить болезни, поражающие центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, опрно-двигательный аппарат. Речь идет о клещевом энцефалите и клещевом боррелиозе.

На природе рекомендуется надевать одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие от заползания клещей.

Вернувшись домой, осмотрите кожные покровы и голову. Не следует приносить букеты лесных растений домой.

При выезде на отдых для стоянки стоить выбрать место без травянистого покрова и зарослей, так как клещи не выносят прямых солнечных лучей.

Специалисты предупреждают: если вы обнаружили на своем теле клеща, не удаляйте его самостоятельно. Обратитесь к врачу.