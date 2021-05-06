Рязанские спасатели напомнили, чем опасен укус клеща
Клещ способен переносить болезни, поражающие центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, опрно-двигательный аппарат. Речь идет о клещевом энцефалите и клещевом боррелиозе
Спасатели напомнили, что в Рязанской области проснулись клещи. Укус насекомого может быть опасен.
Клещ способен переносить болезни, поражающие центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, опрно-двигательный аппарат. Речь идет о клещевом энцефалите и клещевом боррелиозе.
На природе рекомендуется надевать одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие от заползания клещей.
Вернувшись домой, осмотрите кожные покровы и голову. Не следует приносить букеты лесных растений домой.
При выезде на отдых для стоянки стоить выбрать место без травянистого покрова и зарослей, так как клещи не выносят прямых солнечных лучей.
Специалисты предупреждают: если вы обнаружили на своем теле клеща, не удаляйте его самостоятельно. Обратитесь к врачу.