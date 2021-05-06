Под Рязанью горела пластилиновая фабрика
Сильно пострадал первый этаж здания, где находилось производство. Офисные помещения на втором этаже огонь практически не тронул
В поселке Мурмино горела пластилиновая фабрика.
Как сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
По информации издательства «
С пожаром спасателям удалось справиться к часу ночи.
Причины возгорания уточняются. По одной из версий, к пожару могло привести короткое замыкание или неисправность электропроводки.