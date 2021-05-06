На пожар под Рязанью выезжали пять расчетов
На тушение пожара в поселке Мурмино Рязанского района выезжали пять расчетов. Горел двухэтажный кирпичный дом с железной крышей.
На тушение пожара в поселке Мурмино Рязанского района выезжали пять расчетов.
Как сообщили в региональном МЧС, вызов поступил в среду, 5 мая. Горел двухэтажный кирпичный дом с железной крышей.
На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.