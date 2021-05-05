Стали известны подробности гибели пожарного в ДТП в Скопинском районе

В ДТП в Скопинском районе погиб 60-летний местный житель, сотрудник противопожарной службы. Об этом сообщил «
По словам очевидцев, за рулем пожарного автомобиля мог быть пьяный водитель. Местный житель рассказал, что накануне был праздник.
«Сами понимаете, в каком состоянии они поехали на вызов. Водителя увезли на экспертизу в Рязань», — сообщил он.
В пожарно-спасательной службе села Горлово подтвердили гибель сотрудника, а также сообщили, что водителя отстранили от работы.
Кроме того, по словам местных жителей, скорая ехала на место ДТП около часа, за это время пострадавший скончался. Отмечается, что в селе есть подстанция скорой с одной машиной, которую в тот день отправили в Скопин. Местная жительница рассказала, что машина дежурит два дня в Горлове, один — в Скопине.
«Это ДТП как раз попало на Скопин. Медики ехали около часа», — отметила она.
После произошедшего проводят проверку.
Напомним, ДТП произошло 1 мая. Водитель на пожарном автомобиле «ЗИЛ» превысил скорость, не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.