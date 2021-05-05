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Стали известны подробности гибели пожарного в ДТП в Скопинском районе
За рулем пожарного автомобиля мог быть пьяный водитель. Местный житель рассказал, что накануне был праздник.

В ДТП в Скопинском районе погиб 60-летний местный житель, сотрудник противопожарной службы. Об этом сообщил «ВидСбоку».

По словам очевидцев, за рулем пожарного автомобиля мог быть пьяный водитель. Местный житель рассказал, что накануне был праздник.

«Сами понимаете, в каком состоянии они поехали на вызов. Водителя увезли на экспертизу в Рязань», — сообщил он.

В пожарно-спасательной службе села Горлово подтвердили гибель сотрудника, а также сообщили, что водителя отстранили от работы.

Кроме того, по словам местных жителей, скорая ехала на место ДТП около часа, за это время пострадавший скончался. Отмечается, что в селе есть подстанция скорой с одной машиной, которую в тот день отправили в Скопин. Местная жительница рассказала, что машина дежурит два дня в Горлове, один — в Скопине.

«Это ДТП как раз попало на Скопин. Медики ехали около часа», — отметила она.

После произошедшего проводят проверку.

Напомним, ДТП произошло 1 мая. Водитель на пожарном автомобиле «ЗИЛ» превысил скорость, не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.