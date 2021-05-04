В Рязани на улице Гагарина возле детского сада прорвало теплотрассу
На фото видно, как из трубы теплотрассы бьет струя воды.
В Рязани на улице Гагарина возле детского сада прорвало теплотрассу. Фото происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Информация о прорыве появилась во вторник, 4 мая. На фото видно, как из трубы теплотрассы бьет струя воды. Очевидцы сообщают, что из трубы бьет горячая вода, а так же шел пар. Поврежденный участок находится около детского сада №123 «Сказка» на улице Гагарина.
Автор фото отмечает, что недавно на этом участке меняли трубы.
Фото из соцсетей.