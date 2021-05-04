В Рязани изменят движение троллейбусов №2. Об этом сообщил
Изменения внесут в схему движения маршрута №2 «Октябрьский городок — Депо №3». Троллейбусы поедут по маршруту «Вокзал Рязань-2 — Шереметьево».
Маршрут следования будет следующим: «Вокзал Рязань-2» — «Первомайский проспект» — «Вокзал Рязань-1» — «Первомайский рынок» — «Дом Художника» — «Медуниверситет» — «Центральный рынок» (в обратном направлении — «Стадион Спартак»), в прямом направлении «Площадь Мичурина» (в обратном направлении по улице Маяковского) — «Дом печати» (в обратном направлении — «Николо-Ямской храм») — «Автошкола ДОСААФ» — «Автобусный парк» — Гражданская улица — Кальное — Касимовское шоссе — улица Советской Армии — улица Новоселов — «Кинотеатр Октябрь» — городская больница №11 — стоматологическая поликлиника — Шереметьево.
Изменения внесут в реестр маршрутов регулярных перевозок.