В Рязани пройдет выставка керамики Галины Сметаниной

Выставка рязанского художника-керамиста Галины Сметаниной пройдет в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Открытие состоится в четверг, 3 июня, в 16:00.

Выставка рязанского художника-керамиста Галины Сметаниной пройдет в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Открытие состоится в четверг, 3 июня, в 16:00, сообщили РЗН. инфо в галерее.

«Керамика» — вторая персональная юбилейная выставка автора в стенах картинной галереи. Рязанский фольклор и архаичные образы послужили источником вдохновения для создания объемных композиций и пластов. В экспозицию вошло около 30 работ, выполненных художником за последние несколько лет.

В своих работах Сметанина использует технику восстановительного обжига. Этот химический процесс позволяет добиваться тонких цветовых переходов глазури, имитировать эффект перламутра и акварельной легкости.

Галина Александровна Сметанина — член Союза художников России. Она окончила в 1988 году Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), долгие годы преподавала в рязанском колледже декоративно-прикладного искусства.

Выставка открыта для посещения до 28 июня.

Фотографии Андрея Павлушина