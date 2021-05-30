В Барнауле опрокинулся надувной аттракцион, пострадали четырехлетние дети

В Барнауле опрокинулась надувная горка, пострадали четырехлетние дети. Двух девочек госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Барнауле в воскресенье, 30 мая, произошло ЧП на надувном уличном батуте, пострадали дети. Следователи проверят обстоятельства инцидента, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

ЧП произошло в районе Докучаево возле одного из торговых центров. Видео с места происшествия опубликовали местные паблики.

По предварительным данным, у аттракциона вырвало крепления, конструкция взмыла в воздух вместе с детьми. Двух четырехлетних девочек отбросило на трамвайные рельсы. Их госпитализировали. Состояние пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое и тяжелое.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи работают на месте происшествия.