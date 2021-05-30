После открытия Астраханского моста в Рязани изменится схема движения троллейбусов

В связи с открытием отремонтированного Астраханского моста в воскресенье, 30 мая, после 16:00 будет возобновлено движение троллейбусов № 5 и 10 по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с открытием отремонтированного Астраханского моста в воскресенье, 30 мая, после 16:00 будет возобновлено движение троллейбусов № 5 и 10 по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Площадь Попова — конечная остановка троллейбуса № 10 — заставлена автомобилями. Поэтому временно троллейбусы будут следовать и разворачиваться на круге Мясокомбината. Вопрос решается с ГИБДД.

Мэрия обратилась к горожанам с просьбой.