После открытия Астраханского моста в Рязани изменится схема движения троллейбусов
В связи с открытием отремонтированного Астраханского моста в воскресенье, 30 мая, после 16:00 будет возобновлено движение троллейбусов № 5 и 10 по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с открытием отремонтированного Астраханского моста в воскресенье, 30 мая, после 16:00 будет возобновлено движение троллейбусов № 5 и 10 по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Площадь Попова — конечная остановка троллейбуса № 10 — заставлена автомобилями. Поэтому временно троллейбусы будут следовать и разворачиваться на круге Мясокомбината. Вопрос решается с ГИБДД.