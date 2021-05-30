Мэрия попросила рязанцев убрать свои машины с площади Попова

Администрация Рязани просит горожан освободить круг площади Попова от личного автотранспорта, чтобы маршрут троллейбуса № 10 полностью возобновил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация Рязани просит горожан освободить круг площади Попова от личного автотранспорта, чтобы маршрут троллейбуса № 10 полностью возобновил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта на Астраханском мосту возобновилось в 12:00 в воскресенье, 30 мая. Здесь демонтировали временные дорожные знаки и установили постоянные. На перекрестке с улицей Праволыбедской заработали светофоры.

Открытие движения на объекте контролировали представители управления благоустройства и подрядной организации.

Напомним, троллейбусы с 16:00 вернулись к своим прежним маршрутам, но схему движения троллейбуса № 10 пришлось изменить из-за припаркованных автомобилей.