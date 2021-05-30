\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
Пнд, 31
Втр, 01
15°
ЦБ USD 73.59 0.13 29/05
ЦБ EUR 89.67 0.01 29/05
Нал. USD 73.00 / 74.50 09:56
Нал. EUR 89.00 / 89.80 17:51
Новости
Публикации
Команда рязанского мэра отчиталась перед горожанами стихами, анекдотам...
Мэр города Елена Сорокина рассказывает притчи и анекдот...
28 мая 12:53
6
4 525
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
4 745
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
12 957
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
8 584
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия попросила рязанцев убрать свои машины с площади Попова
Администрация Рязани просит горожан освободить круг площади Попова от личного автотранспорта, чтобы маршрут троллейбуса № 10 полностью возобновил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация Рязани просит горожан освободить круг площади Попова от личного автотранспорта, чтобы маршрут троллейбуса № 10 полностью возобновил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта на Астраханском мосту возобновилось в 12:00 в воскресенье, 30 мая. Здесь демонтировали временные дорожные знаки и установили постоянные. На перекрестке с улицей Праволыбедской заработали светофоры.

Открытие движения на объекте контролировали представители управления благоустройства и подрядной организации.

Напомним, троллейбусы с 16:00 вернулись к своим прежним маршрутам, но схему движения троллейбуса № 10 пришлось изменить из-за припаркованных автомобилей.