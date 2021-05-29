Фото туалета школы из Рязанской области отправили на конкурс худших уборных

Туалет для девочек в школе № 3 из поселка Тума Клепиковского района поучаствовал в конкурсе от производителя бытовой химии Domestos. В нем нет кабинок.

Туалет для девочек в школе № 3 из поселка Тума Клепиковского района поучаствовал в конкурсе от производителя бытовой химии Domestos . В нем нет кабинок.

На конкурс принимали фотографии худших школьных туалетов страны.

«Это туалет девочек. Туалет поддерживается в должном состоянии, но требует ремонта. Хотелось бы иметь отдельные кабинки, так как для девочек это очень важно в определенные дни», — говорится в подписи к фото тумского туалета.

За уборную в тумской школе проголосовал 151 человек. Учреждение, как и все принявшие участие в конкурсе, получит годовой запас продукции бытовой химии.

В шести победивших школах в качестве подарка отремонтируют туалеты. Лидирует школа в городе Гусь-Хрустальный.