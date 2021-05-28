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В Крыму во время совещания минтранса из шкафа-купе вышел человек
В пресс-службе ведомства сообщили, что человек, выходящий из шкафа — первый заместитель службы автомобильных дорог Крыма.

В Крыму во время совещания минтранса из шкафа-купе вышел человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 28 мая, в соцсетях появился ролик, на котором во время совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове из шкафа-купе на заднем плане выходит человек.

В пресс-службе ведомства сообщили, что человек, выходящий из шкафа — первый заместитель службы автомобильных дорог Крыма, он тоже должен был принимать участие в совещании. Также в минтрансе отметили, что на заднем плане находился не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет, и предоставили фотографии интерьера кабинета.