Мэр Рязани пересмотрела свое мнение о расширении границ города

Сити-менеджер напомнила, что в предвыборной программе она заявляла, что областному центру нужно расширяться. «Прошло полтора года, я развиваюсь тоже. Я пересмотрела свою позицию. Я думаю сейчас не время развиваться Рязани вширь. Нужно соотнести возможности Рязани и те преимущества и недостатки, которые даст расширение границ города. Не получим ли мы еще больше территории, которую нужно содержать, эксплуатировать, а доходы при этом не увеличиваются», — отметила чиновница.

Мэр Рязани пересмотрела свое мнение о расширении границ города. Об этом Елена Сорокина рассказала в среду, 27 мая, на публичном отчете.

Сити-менеджер напомнила, что в предвыборной программе она заявляла, что областному центру нужно расширяться.

«Прошло полтора года, я развиваюсь тоже. Я пересмотрела свою позицию. Я думаю сейчас не время развиваться Рязани вширь. Нужно соотнести возможности Рязани и те преимущества и недостатки, которые даст расширение границ города. Не получим ли мы еще больше территории, которую нужно содержать, эксплуатировать, а доходы при этом не увеличиваются», — отметила чиновница.