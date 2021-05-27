Мэр Рязани рассказала анекдот, отчитываясь о ремонте дорог

Елена Сорокина решила пошутить во время доклада о ямочном ремонте и рассказала анекдот о барине и управляющем в деревне.

Мэр Рязани рассказала анекдот на публичном отчете в среду, 27 мая. Елена Сорокина решила пошутить во время доклада о ямочном ремонте

Он заявила, что после зимы дороги в городе стали «ужасными». В связи с этим власти увеличили темпы ямочного ремонта в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

«Как в старом анекдоте. Приезжает барин к себе в деревню, говорит управляющему: «Пойдем прогуляемся». Идут. Доходят до ручья. Барин говорит: «Ну что ты. Какой-нибудь мостик сделай через этот ручей, чтобы ноги не замочить, ну хоть доску брось». Приезжает барин через год и вновь говорит управляющему: «Пойдем прогуляемся». Доходят до ручья. А там не мосточка, ни досочки. Вздохнул барин, развернулся и как дал в ухо управляющему. На следующее утро барин, надев высоки болотные сапоги, пошел на охоту по этой же тропинке. Дошел до ручья, а там мост расписной. Спрашивает у управляющего: «Как же так, за год не смог сделать, а за ночь смог». Управляющий отвечает: «Ну так точной команды, барин, не было», — рассказала Сорокина.

После этого она сравнила анекдот с ямочным ремонтом Рязани.

«Вот так и мы с ямочным ремонтом с общей помощью… почти справились», — заключила мэр.