Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда

Адвокаты просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Защита Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, подала кассационную жалобу на определение Мосгорсуда. Дело просят передать на новое апелляционное рассмотрение, передает ТАСС .

Адвокаты просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

22 октября приговор Михаилу Ефремову изменили с 8 до 7,5 года колонии общего режима. В остальной части его оставили без имзменений. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве атомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.