\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
20°
Чтв, 27
20°
Птн, 28
20°
ЦБ USD 73.4 -0.13 26/05
ЦБ EUR 89.95 0.26 26/05
Нал. USD 73.30 / 73.80 11:57
Нал. EUR 89.71 / 90.25 11:57
Новости
Публикации
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
Вчера 13:01
1 315
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
9 643
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
5 289
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
8 322
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда
Адвокаты просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Защита Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, подала кассационную жалобу на определение Мосгорсуда. Дело просят передать на новое апелляционное рассмотрение, передает ТАСС.

Адвокаты просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

22 октября приговор Михаилу Ефремову изменили с 8 до 7,5 года колонии общего режима. В остальной части его оставили без имзменений. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве атомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.