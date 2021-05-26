Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда

Защита Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, подала кассационную жалобу на определение Мосгорсуда. Дело просят передать на новое апелляционное рассмотрение, передает
Адвокаты просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.
22 октября приговор Михаилу Ефремову изменили с 8 до 7,5 года колонии общего режима. В остальной части его оставили без имзменений. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве атомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.