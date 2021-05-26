На школьные выпускные в Рязани пустят родителей

Елена Сорокина заявила, что каждая школа проведет выпускной «у себя по-домашнему и родители будут на нем присутствовать с соблюдением безопасности».

На школьные выпускные в Рязани пустят родителей. Об этом в среду, 26 мая, во время публичного отчета заявила мэр Рязани Елена Сорокина.

По ее словам, власти получили запрет от Роспотребнадзора на проведение общегородского выпускного. «Главный санитарный врач сказал, что пока опасно… мы соединим вместе детей из разных школ перед поступлением в институт и колледж, заразим. Лучше не рисковать… к этому надо прислушаться», — отметила Сорокина.

Она заявила, что каждая школа проведет выпускной «у себя по-домашнему и родители будут на нем присутствовать с соблюдением безопасности».