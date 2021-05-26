В Рязани задержали иностранного наркокурьера с килограммом героина

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчина заключен под стражу.

В Рязани задержали иностранного наркокурьера с килограммом героина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе полицейские задержали 26-летнего иностранца, который работал на даркнет-магазин по продаже наркотиков как межрегиональный наркокурьер. В его машине под сиденьем нашли один килограмм спрессованного героина. Его мужчина вез из Москвы в Рязань для дальнейшего распространения.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчина заключен под стражу.