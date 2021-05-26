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В России планируют ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ассоциация юристов России подготовила поправки в уголовный кодекс, а также в кодекс об административных правонарушениях.

В России планируют ужесточить ответственность за неуплату алиментов. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что раньше судебные приставы часто отказывалась возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, если они делали хотя бы незначительные выплаты.

В настоящее время в России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения — уголовная.

Ассоциация юристов России подготовила поправки в уголовный кодекс, а также в кодекс об административных правонарушениях, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам. Правительственная комиссия уже одобрила данный законопроект.