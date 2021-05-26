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Рязанец поселил в своем доме иностранцев и получил условный срок
Сасовский районный суд назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

Рязанец поселил в своем доме иностранцев и получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

49-летний житель Сасова, не имея законных оснований, разместил у себя дома четырех иностранцев. Тем самым он нарушил действующее миграционное законодательство.

По материалам регионального управления ФСБ против мужчины возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Сасовский районный суд назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.