После травмирования ребенка в рязанском парке развлечений возбудили уголовное дело

В апреле 2021 года в одном из детских парков развлечений Рязани во время катания ребенка трос качелей оборвался и 10-летняя девочка упала, получив телесные повреждения.

После травмирования ребенка в рязанском парке развлечений возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В апреле 2021 года в одном из детских парков развлечений Рязани во время катания ребенка трос качелей оборвался и 10-летняя девочка упала, получив телесные повреждения.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»).

По уголовному делу проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются конкретные должностные лица парка развлечений, ответственные за безопасность детского игрового оборудования.