В центре Рязани установят 25 постов видеонаблюдения

Камеры установят на улице Соборной, Сенной, Первомайском проспекте, площадях Ленина, Соборной и Победы. Стоимость работ оценивается в 8,5 млн рублей.

В центре Рязани установят 25 постов видеонаблюдения системы «Безопасный город». Соответсвующий тендер разместили на сайте госзакупок.

«Целью создания постов является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка с помощью круглосуточного мониторинга за объектами с использованием видеоаналитики и возможностью сбора, консолидации и хранения видео данных», — говорится в документации.

Камеры установят на улице Соборной, Сенной, Первомайском проспекте, площадях Ленина, Соборной и Победы. Стоимость работ оценивается в 8,5 млн рублей. Подрядчик обязан установить посты в течение 45 дней после заключения контракта.