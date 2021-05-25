В Рязанской области бездомные собаки покусали ребенка

По словам бабушки, ее внучка гуляла на улице, когда к ней подбежали две бездомные собаки и начали кусать. Рядом находились взрослые, но никто ребенку не помог.

В Рязанской области бездомные собаки покусали ребенка. Об этом в соцсетях сообщила бабушка потерпевшей.

Инцидент произошел в пятницу, 21 мая, в Новомичуринске. По словам рязанки, ее внучка гуляла на улице, когда к ней подбежали две собаки. Животные пытались повалить ребенка и искусать. Так как на улице было прохладно, девочка была одета в плотную кофту и джинсы.

Также женщина отметила, что на лавочках сидели взрослые, но никто из них ребенку не помог. Собак отогнали две девушки.

Фото из соцсетей.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Рязани на улице Быстрецкой бездомные собаки покусали 12-летнюю девочку.