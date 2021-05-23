В Рязани бездомные собаки покусали 12-летнюю девочку

В Рязани бездомные собаки покусали 12-летнюю девочку. Инцидент произошел на улице Быстрецкой.

В Рязани бездомные собаки покусали 12-летнюю девочку. Случай произошел во дворе дома на улице Быстрецкой в воскресенье, 23 мая.

Глава администрации Елена Сорокина дала поручение профильному заместителю Борису Ясинскому разобраться в инциденте, сообщили в пресс-службе мэрии. Как сообщают оперативные службы, пострадавшая девочка 2009 года рождения доставлена в детский травматологический пункт.