Полиция прокомментировала инцидент с нападением собак на ребенка в Новомичуринске
В пресс-службе сообщили, что заявлений от граждан и сообщений от медучреждений по данному факту не поступало.
Полиция прокомментировала инцидент с нападением собак на ребенка в Новомичуринске. В пресс-службе сообщили, что заявлений от граждан и сообщений от медучреждений по данному факту не поступало.
В ОМВД России по Пронскому району должным образом зарегистрировали информацию, полученную из СМИ. Сотрудники полиции проводят проверку.
Напомним, жительница Новомичуринска рассказала в соцсетях, что ее внучку покусали бездомные собаки.