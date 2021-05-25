Полиция прокомментировала инцидент с нападением собак на ребенка в Новомичуринске

В пресс-службе сообщили, что заявлений от граждан и сообщений от медучреждений по данному факту не поступало.

Полиция прокомментировала инцидент с нападением собак на ребенка в Новомичуринске. В пресс-службе сообщили, что заявлений от граждан и сообщений от медучреждений по данному факту не поступало.

В ОМВД России по Пронскому району должным образом зарегистрировали информацию, полученную из СМИ. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, жительница Новомичуринска рассказала в соцсетях, что ее внучку покусали бездомные собаки.