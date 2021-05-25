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«Почта России» рассказала о доступных онлайн сервисах
«Почта России» подготовила список сервисов, которые позволят пользоваться услугами почтового оператора из дома, а также сократить время нахождения в почтовом отделении.

«Почта России» подготовила список сервисов, которые позволят пользоваться услугами почтового оператора из дома, а также сократить время нахождения в почтовом отделении.

Мобильное приложение «Почты России»

Мобильное приложение «Почты России» можно установить на любой смартфон с различных платформ — AppStore, GooglePlay и WindowsPhoneStore. С помощью приложения пользователи могут отслеживать почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений, получать дополнительные услуги «в один клик», а также оставлять отзывы о работе почтового отделения или качестве доставки почтового отправления.

Оформление подписки на периодические печатные издания онлайн

На сайте podpiska.pochta.ru можно оформить подписку из любой точки мира, как для себя, так и в подарок в любой другой регион России. На сайте издания можно отфильтровать по алфавиту или ознакомиться с тематическими подборками. Следует отметить, что существует раздел с региональной прессой: на издания Рязанской области уже можно подписаться онлайн, это как областные, так и районные издания.

Оформление и предоплата посылок онлайн

Для оформления и оплаты посылки онлайн необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Почты», выбрать раздел «Посылки», ввести информацию об отправителе и получателе, получить бланк с трек-номером и оплатить его онлайн, привязав аккаунт к своей банковской карте. При оформлении посылки оператором в отделении система автоматически определит, какую сумму списать с карты клиента. Например, если клиент указал на сайте вес один килограмм и у него заблокировалось 200 рублей, а при взвешивании в отделении фактический вес оказался 400 грамм, то будет списано 100 рублей, а оставшиеся 100 рублей разблокируются. Если вес оказался два килограмма, то с карты будет списана недостающая сумма, например, 300 рублей. После обработки отправления сотрудником «Почты России» на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком. Посылки, оформленные и оплаченные на портале, будут приняты в почтовом отделении сразу же — нужно просто передать посылку оператору.

Кроме того, организации, имеющие договор с «Почтой России», могут воспользоваться услугой «Курьерский сбор», в рамках которой курьер забирает у отправителя оформленные посылки и передает их в отделение почтовой связи для дальнейшей пересылки.

Оказание услуг на дому почтальонами

Почтальоны оказывают ряд услуг на дому: выплата пенсий и пособий, прием коммунальных услуг, доставка товаров. Отметим, что за осуществление данных услуг с клиентов не взимается плата. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к почтальону.

Упрощенная выдача почтовых отправлений (без паспорта по SMS)

При получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте «Почты России».

Актуальная подборка дистанционных услуг доступна на сайте «Почты России».