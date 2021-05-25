«Почта России» рассказала о доступных онлайн сервисах

«Почта России» подготовила список сервисов, которые позволят пользоваться услугами почтового оператора из дома, а также сократить время нахождения в почтовом отделении.

«Почта России» подготовила список сервисов, которые позволят пользоваться услугами почтового оператора из дома, а также сократить время нахождения в почтовом отделении.

Мобильное приложение «Почты России»

Мобильное приложение «Почты России» можно установить на любой смартфон с различных платформ — AppStore, GooglePlay и WindowsPhoneStore. С помощью приложения пользователи могут отслеживать почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений, получать дополнительные услуги «в один клик», а также оставлять отзывы о работе почтового отделения или качестве доставки почтового отправления.

Оформление подписки на периодические печатные издания онлайн

На сайте podpiska.pochta.ru можно оформить подписку из любой точки мира, как для себя, так и в подарок в любой другой регион России. На сайте издания можно отфильтровать по алфавиту или ознакомиться с тематическими подборками. Следует отметить, что существует раздел с региональной прессой: на издания Рязанской области уже можно подписаться онлайн, это как областные, так и районные издания.

Оформление и предоплата посылок онлайн

Для оформления и оплаты посылки онлайн необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Почты», выбрать раздел «Посылки», ввести информацию об отправителе и получателе, получить бланк с трек-номером и оплатить его онлайн, привязав аккаунт к своей банковской карте. При оформлении посылки оператором в отделении система автоматически определит, какую сумму списать с карты клиента. Например, если клиент указал на сайте вес один килограмм и у него заблокировалось 200 рублей, а при взвешивании в отделении фактический вес оказался 400 грамм, то будет списано 100 рублей, а оставшиеся 100 рублей разблокируются. Если вес оказался два килограмма, то с карты будет списана недостающая сумма, например, 300 рублей. После обработки отправления сотрудником «Почты России» на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком. Посылки, оформленные и оплаченные на портале, будут приняты в почтовом отделении сразу же — нужно просто передать посылку оператору.

Кроме того, организации, имеющие договор с «Почтой России», могут воспользоваться услугой «Курьерский сбор», в рамках которой курьер забирает у отправителя оформленные посылки и передает их в отделение почтовой связи для дальнейшей пересылки.

Оказание услуг на дому почтальонами

Почтальоны оказывают ряд услуг на дому: выплата пенсий и пособий, прием коммунальных услуг, доставка товаров. Отметим, что за осуществление данных услуг с клиентов не взимается плата. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к почтальону.

Упрощенная выдача почтовых отправлений (без паспорта по SMS)

При получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте « Почты России ».